22/10/2025

Sanofi publie des données sur l'efdoralprine Alfa après une étude de phase II

Sanofi SA SASY.PA :

* L'EFDORALPRINE ALFA A ATTEINT TOUS LES CRITÈRES D'ÉVALUATION PRINCIPAUX ET SECONDAIRES CLÉS DANS L'ÉTUDE DE PHASE II SUR L'EMPHYSÈME PAR DÉFICIT EN ALPHA-1-ANTITRYPSINE

