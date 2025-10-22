Sanofi publie des données sur l'efdoralprine Alfa après une étude de phase II

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
La France est en tête du palmarès européen en terme de nombre de brevets déposés par des organismes de recherche publique, avec le CNRS, le CEA et l'Inserm parmi les institutions les plus innovantes, selon une étude de l'Office européen des brevets (OEB). Pour ...
information fournie par Boursorama avec AFP•22.10.2025•08:41•
La compagnie ferroviaire Eurostar a annoncé mercredi avoir choisi l'industriel français Alstom pour construire 50 nouveaux trains, dont 20 en option, soit un investissement de 2 milliards d'euros avant l'arrivée de la concurrence sur les liaisons transmanche. Les ...
information fournie par Boursorama avec AFP•22.10.2025•08:40•
Le groupe français de luxe Hermès a publié mercredi un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 3,9 milliards d'euros, "en légère amélioration par rapport au second trimestre en Europe, en Amérique et en Asie". "À moyen terme, en dépit des incertitudes économiques, ...
information fournie par Boursorama avec AFP•22.10.2025•08:37•
La deuxième banque italienne UniCredit a vu son bénéfice net augmenter de 4,7% au troisième trimestre 2026, à 2,6 milliards d'euros, la hausse des commissions et une réduction des coûts compensant le recul des revenus engendrés par les taux d'intérêt. Ce résultat, ...
