Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi propose d'acquérir Kiadis pour 308 millions d'euros Reuters • 02/11/2020 à 07:50









SANOFI PROPOSE D'ACQUÉRIR KIADIS POUR 308 MILLIONS D'EUROS PARIS (Reuters) - Sanofi va acquérir Kiadis Pharma pour environ 308 millions d'euros, annoncent les deux groupes lundi dans un communiqué. Le laboratoire français propose d'acquérir la totalité des actions de Kiadis au prix unitaire de 5,45 euros, ce qui représente une prime de 272% par rapport au cours de clôture de Kiadis vendredi. Kiadis, dont le siège se trouve à Amsterdam, est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de médicaments innovants à base de cellules NK (natural killer) "prêtes à l'emploi", pour le traitement de maladies engageant le pronostic vital. "Nous pensons que la plateforme technologique de développement de médicaments à base de cellules K-NK 'prêtes à l'emploi' de Kiadis recèle de nombreuses applications pour le traitement de tumeurs liquides et solides et permettra de dégager de multiples synergies avec le portefeuille émergent de Sanofi en immuno-oncologie (...)", a déclaré le docteur John Reed, responsable Monde de la Recherche et du Développement de Sanofi. (Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris 0.00%