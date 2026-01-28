Sanofi procède à un investissement dans Sensorion
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 12:39
Pour cette offre, la société de biotechnologie, qui développe de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, va émettre 214,285 millions d'actions nouvelles au prix unitaire de 0,28 euro, au profit de Sanofi pour 20 millions d'euros, et d'autres sociétés pour 40 millions d'euros.
Les autres sociétés sont principalement Redmile Group, Artal, Sofinnova Partners, Cormorant Asset Management, Coastlands Capital et Sphera Healthcare. Le règlement-livraison de l'offre devrait intervenir autour du 30 janvier.
A l'issue de l'opération, la structure du capital pleinement dilué devrait permettre à Sanofi de détenir 13% des actions et 13% des droits de vote.
Valeurs associées
|0,3320 EUR
|Euronext Paris
|+18,15%
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 28 janvier - ** Les actions de la chaîne américaine de cafés Starbucks SBUX.O augmentent ... Lire la suite
-
"Nouvelle Vague" de l'Américain Richard Linklater, déclaration d'amour au mouvement qui révolutionna le cinéma à la fin des années 1950, fait la course en tête des nominations aux César annoncées mercredi, devant "Dossier 137" de Dominik Moll ou "L'Attachement" ... Lire la suite
-
Le yen poursuit sa glissade face au dollar, au point d’inquiéter Tokyo. La Banque du Japon envisage désormais une intervention directe pour enrayer la chute de sa monnaie, une option rare et scrutée par les marchés. Entre changement politique, tensions avec la ... Lire la suite
-
Florence Pisani : "Donald Trump est en train de perdre le soutien de la classe populaire qui avait voté pour lui !"
L’économie américaine affiche une croissance solide mais un marché du travail en net ralentissement, un paradoxe qui interroge à un an du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Entre droits de douane, pouvoir d’achat sous pression et promesses de soutien budgétaire, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer