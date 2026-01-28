 Aller au contenu principal
Sanofi procède à un investissement dans Sensorion
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 12:39

Sensorion ( 19,57%, à 0,335 euro) a annoncé la réalisation d'une offre réservée à des catégories d'investisseurs d'un montant de 60 millions d'euros, dont Sanofi.

Pour cette offre, la société de biotechnologie, qui développe de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, va émettre 214,285 millions d'actions nouvelles au prix unitaire de 0,28 euro, au profit de Sanofi pour 20 millions d'euros, et d'autres sociétés pour 40 millions d'euros.

Les autres sociétés sont principalement Redmile Group, Artal, Sofinnova Partners, Cormorant Asset Management, Coastlands Capital et Sphera Healthcare. Le règlement-livraison de l'offre devrait intervenir autour du 30 janvier.

A l'issue de l'opération, la structure du capital pleinement dilué devrait permettre à Sanofi de détenir 13% des actions et 13% des droits de vote.

