Sanofi prévoit un retard dans la décision de la FDA pour le tolébrutinib
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 07:21

Le logo de Sanofi

Sanofi a déclaré lundi anticiper un retard dans le processus d'examen par l'agence américaine du médicament (FDA) de la révision réglementaire en cours du tolébrutinib dans la sclérose en plaques secondaire progressive non-récurrente (SEPSPnr), qui s'étendra au-delà de la date d'action cible américaine.

Dans un communiqué, Sanfofi indique que la révision devait initialement être communiquée le 28 décembre. Le groupe français s'attend désormais à recevoir des orientations supplémentaires de la FDA d'ici la fin du premier trimestre 2026.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

