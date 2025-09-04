Sanofi perd 13 milliards de dollars en valeur suite aux faibles résultats d'un essai clinique pour un médicament contre l'eczéma

Les résultats de l'essai de phase III d'un médicament contre l'eczéma déçoivent Wall Street

Un médicament à base d'amlitelimab est considéré comme le successeur du Dupixent, un médicament à succès

Le brevet du Dupixent en danger

Les actions chutent de 10,3 % après les résultats de l'essai, effaçant 13 milliards de dollars de valeur de marché

Les actions du fabricant français de médicaments Sanofi SASY.PA ont chuté de plus de 10% jeudi, effaçant près de 13 milliards de dollars de sa valeur boursière, après que les données des essais de phase avancée de son médicament expérimental contre les maladies inflammatoires, l'amlitelimab, aient déçu Wall Street.

La société a déclaré que l'amlitelimab, qu'elle développe pour la dermatite atopique, une forme sévère d'eczéma, a atteint tous les principaux objectifs de l'étude de phase III, montrant des améliorations statistiquement significatives de la clairance de la peau et de la gravité de la maladie par rapport au placebo après 24 semaines.

Mais les données ont semblé faibles par rapport au Dupixent, le médicament le plus vendu de Sanofi, qui traite la même affection et dont le brevet ne sera plus protégé à partir de 2031.

La société a présenté l'amlitelimab comme un successeur potentiel du Dupixent, et Emily Field, analyste chez Barclays, a déclaré à Reuters que les investisseurs avaient considéré l'amlitelimab comme le principal actif du pipeline de Sanofi pour prendre la suite de ce médicament avant la publication des données.

"C'est la raison pour laquelle nous observons une forte réaction de l'action, en raison de la crainte que Sanofi ne dispose pas d'un pipeline suffisant pour remplacer le Dupixent après l'expiration du brevet", a déclaré Mme Field. "Le titre est de plus en plus considéré comme un titre à risque

Les actions étaient en baisse de 10,3% à 0950 GMT, faisant de Sanofi la plus forte baisse de l'indice européen STOXX 600

Le Dupixent, que Sanofi a développé et détient conjointement avec le fabricant de médicaments Regeneron REGN.O , est approuvé non seulement pour l'eczéma mais aussi pour d'autres affections liées au système immunitaire, y compris l'asthme sévère. Avec l'expiration imminente du brevet, Sanofi a redoublé d'efforts dans le domaine de l'immunologie, faisant de l'amlitelimab un pilier de cet effort.

JPMorgan a déclaré que les données confirment que le médicament est moins efficace que le Dupixent, qui a rapporté environ 13 milliards d'euros (15,22 milliards de dollars) de ventes à Sanofi en 2024.

Les analystes de Jefferies ont déclaré que les résultats de la phase III n'étaient pas à la hauteur de l'essai précédent et des médicaments biologiques rivaux, bien que le profil d'innocuité du médicament et la posologie pratique de 12 semaines puissent encore soutenir son utilisation.

UBS a qualifié l'efficacité du médicament de solide bien qu'il soit plus faible que le Dupixent, ajoutant que cela pourrait être contrebalancé par l'avantage de l'administration moins fréquente de l'amlitelimab, que certains patients ayant une aversion pour les injections pourraient préférer.

(1 dollar = 0,8542 euro)