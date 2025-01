Sanofi : Opella lancera une étude pour proposer le Cialis en automédication

AOF - EN SAVOIR PLUS

Actuellement soumis à prescription médicale aux Etats-Unis, Cialis (tadalafil) se présente sous la forme d'un comprimé et est indiqué pour le traitement des troubles de l'érection ou des signes et symptômes de l'hypertrophie bénigne de la prostate, ou des deux.

(AOF) - Opella ( Sanofi ) annonce que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a levé la suspension clinique dont faisait l’objet l’essai en condition réelle d'utilisation qu’elle entend mener pour appuyer la demande de transfert du Cialis (tadalafil) sur le marché de l'automédication. L’entité, qui rassemble les activités Santé grand public de Sanofi, précise que cette décision permet le lancement de cet essai afin de proposer, sur le marché de l’automédication, une nouvelle solution à l’efficacité avérée aux Américains souffrant de dysfonction érectile.

