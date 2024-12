Sanofi obtient un examen accéléré auprès de la FDA

(AOF) - Sanofi a annoncé ce mercredi que la FDA avait accordé un examen accéléré à deux vaccins combinés du groupe pharmaceutique pour la prévention de la grippe et du Covid-19, chez l'adulte de 50 ans et plus. "Les deux candidats combinent deux vaccins déjà homologués et autorisés ayant donné la preuve de leur efficacité dans le cadre d'études contrôlées et randomisées, avec un profil de tolérance favorable", a indiqué Sanofi dans un communiqué.

