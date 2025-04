Sanofi : nouvelles données positives sur son portefeuille de produits en développement

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le groupe a, d'autre part, annoncé avoir élargi les études cliniques sur l'itépekimab, développé avec son partenaire américain Regeneron, au-delà de la BPCO et de la bronchiectasie pour s'intéresser à la rhinosinusite chronique.

Sanofi a fait savoir que le lunsekimig, en cours d'évaluation dans le traitement de l'asthme, avait un potentiel d'utilisation élargie dans la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), soit la bronchite du fumeur, et dans la rhinosinusite chronique.

(AOF) - Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé de nouvelles données positives concernant trois de ses traitements expérimentaux contre les maladies respiratoires, l'amlitélimab, le lunsekimig et l'itépekimag. Le groupe a notamment indiqué que de nouvelles données de phase 2 démontraient l'efficacité de l'amlitélimab dans le traitement de l'asthme. Le programme de phase 3 est actuellement en cours de planification.

