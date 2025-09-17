Sanofi-Nouvelles données de l’étude de phase 2a sur le brivekimig

Sanofi SA SASY.PA :
* EADV : LES RÉSULTATS DE L'ÉTUDE DE PHASE 2A MONTRENT QUE LE BRIVEKIMIG DE SANOFI EST EFFICACE DANS LE TRAITEMENT DE L'HIDROSADÉNITE SUPPURÉE
* DANS L'ÉTUDE DE PHASE 2A, LE BRIVEKIMIG A ENTRAÎNÉ DES AMÉLIORATIONS CLINIQUEMENT SIGNIFICATIVES DES CRITÈRES D'ÉVALUATION PRINCIPAUX ET SECONDAIRES CHEZ LES PATIENTS NAÏFS DE BIOTHÉRAPIE
Texte original tinyurl.com/2nefzep7 Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA
(Rédaction de Gdansk)
