Sanofi-Nouvelles données de l’étude de phase 2a sur le brivekimig

Sanofi SA SASY.PA :

* EADV : LES RÉSULTATS DE L'ÉTUDE DE PHASE 2A MONTRENT QUE LE BRIVEKIMIG DE SANOFI EST EFFICACE DANS LE TRAITEMENT DE L'HIDROSADÉNITE SUPPURÉE

* DANS L'ÉTUDE DE PHASE 2A, LE BRIVEKIMIG A ENTRAÎNÉ DES AMÉLIORATIONS CLINIQUEMENT SIGNIFICATIVES DES CRITÈRES D'ÉVALUATION PRINCIPAUX ET SECONDAIRES CHEZ LES PATIENTS NAÏFS DE BIOTHÉRAPIE

(Rédaction de Gdansk)