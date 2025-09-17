 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Sanofi-Nouvelles données de l’étude de phase 2a sur le brivekimig
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 07:09

Sanofi SA SASY.PA :

* EADV : LES RÉSULTATS DE L'ÉTUDE DE PHASE 2A MONTRENT QUE LE BRIVEKIMIG DE SANOFI EST EFFICACE DANS LE TRAITEMENT DE L'HIDROSADÉNITE SUPPURÉE

* DANS L'ÉTUDE DE PHASE 2A, LE BRIVEKIMIG A ENTRAÎNÉ DES AMÉLIORATIONS CLINIQUEMENT SIGNIFICATIVES DES CRITÈRES D'ÉVALUATION PRINCIPAUX ET SECONDAIRES CHEZ LES PATIENTS NAÏFS DE BIOTHÉRAPIE

Texte original tinyurl.com/2nefzep7 Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)

