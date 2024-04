Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: nouveaux résultats de phase II positifs dans la SEP information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Sanofi fait état de nouveaux résultats de phase II à 48 semaines relatifs au frexalimab, son anticorps anti-CD40L expérimental, 'confortant le potentiel d'efficacité élevée et durable dans le traitement de la sclérose en plaques (SEP)'.



Le frexalimab a permis d'obtenir une réduction soutenue de l'activité de la maladie et a affiché une tolérance favorable après un an de traitement dans le cadre d'un essai clinique, chez des participants présentant une SEP récurrente-rémittente.



Ces résultats seront présentés ce jour au congrès annuel de l'AAN, à Denver (Colorado). Sanofi a débuté des essais cliniques internationaux de phase III du frexalimab dans le traitement de la SEP récurrente-rémittente et de la SEP secondairement progressive.





