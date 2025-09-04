Sanofi : nouveau trou de -9,5% vers 78E
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 09:10
Le risque serait d'aller chercher ensuite le plancher historique des 72E du 3 mars 2021.
Valeurs associées
|79,8200 EUR
|Euronext Paris
|-7,32%
