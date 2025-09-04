 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Sanofi : nouveau trou de -9,5% vers 78E
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 09:10

(Zonebourse.com) - Sanofi subit un nouveau trou de -9,5% vers 78E et enfonce le plancher des 78,8E du 31 juillet : le titre est tout proche de re-tester le support majeur des 77,5E du 29/09/2022.
Le risque serait d'aller chercher ensuite le plancher historique des 72E du 3 mars 2021.

Valeurs associées

SANOFI
79,8200 EUR Euronext Paris -7,32%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

