Sanofi : nouveau trou de -9,5% vers 78E information fournie par Cercle Finance • 04/09/2025 à 09:10









(Zonebourse.com) - Sanofi subit un nouveau trou de -9,5% vers 78E et enfonce le plancher des 78,8E du 31 juillet : le titre est tout proche de re-tester le support majeur des 77,5E du 29/09/2022.

Le risque serait d'aller chercher ensuite le plancher historique des 72E du 3 mars 2021.





Valeurs associées SANOFI 79,8200 EUR Euronext Paris -7,32%