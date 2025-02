Sanofi: mandat à un PSI pour des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce avoir conclu un mandat avec un prestataire de services d'investissement (PSI) pour la deuxième tranche de son programme de rachat d'actions de cinq milliards d'euros, dévoilé en marge de la publication de ses résultats annuels fin janvier.



Selon les termes de ce mandat, le géant de la santé rachètera ses propres actions pour un montant maximum de deux milliards d'euros, entre ce 7 février et le 31 décembre prochain au plus tard, dans le but de les annuler.



Pour rappel, une première tranche du programme a été annoncée le 3 février et finalisée le 5 février, pour un montant de trois milliards d'euros, sous la forme d'une transaction de bloc hors marché avec son actionnaire L'Oréal.





