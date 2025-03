Sanofi lève 1,5 milliard d'euros par émission obligataire pour ses besoins généraux

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Sanofi annonce avoir placé avec succès une émission obligataire en 2 tranches pour un montant de 1,5 milliard d’euros. Le groupe distingue 850 millions d’euros d’obligations à taux variable, échéance mars 2027, portant intérêt au taux de Euribor 3 mois + 0,300% et 650 millions d’euros d’obligations à taux fixe, échéance mars 2031, portant intérêt au taux annuel de 2,750%. Il précise qu’il affectera le produit net de l’émission de ces obligations à ses besoins généraux.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.