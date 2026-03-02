Sanofi-Le Rilzabrutinib obtient la désignation de médicament orphelin au Japon

Sanofi SA SASY.PA :
* LE RILZABRUTINIB OBTIENT LA DÉSIGNATION DE MÉDICAMENT ORPHELIN AU JAPON POUR LA MALADIE LIÉE AUX IGG4
* LA DÉSIGNATION S'APPUIE SUR LES DONNÉES POSITIVES D'UNE ÉTUDE DE PHASE 2 SUR LE RILZABRUTINIB DANS LA MALADIE LIÉE AUX IGG4
* TROISIÈME DÉSIGNATION MONDIALE DE MÉDICAMENT ORPHELIN POUR LE RILZABRUTINIB DANS LE TRAITEMENT DE LA MALADIE LIÉE AUX IGG4
Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer