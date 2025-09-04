Sanofi lanterne rouge du CAC 40 après une étude clinique en demi-teinte information fournie par Cercle Finance • 04/09/2025 à 10:33









(Zonebourse.com) - Sanofi plonge de presque 9% jeudi dans les premiers échanges à la Bourse de Paris après avoir dévoilé avant l'ouverture du marché les résultats de son étude clinique de phase III sur l'amlitélimab, son nouveau traitement de la dermatite atopique, qui font apparaître des conclusions en demi-teinte.



Si le candidat-médicament a atteint tous les critères d'évaluation principaux et secondaires clés de l'essai, le marché semble se focaliser sur des performances moins favorables que prévu de cette molécule affichant un statut de potentiel 'blockbuster'.



Certes, l'étude a bien atteint ses objectifs, mais dans des pourcentages sont relativement faibles, ce qui conduit certains observateurs à signaler que le Dupixent, le traitement vedette de Sanofi déjà commercialisé dans l'eczéma, affiche de meilleurs scores.



Chez Oddo BHF, on évoque des données favorables, mais 'un peu en deca des espérances'.



'Ces premiers résultats sont positifs pour le médicament, montrant une efficacité avec une administration limitée ce qui est le principal avantage', comment les analystes de la banque privée.



'En effet, ces résultats confirment le potentiel de l'amlitélimab en tant que traitement de la dermatite atopique pouvant être administré seulement quatre fois par an', poursuivent-ils.



'En revanche au niveau de l'efficacité de la molécule, nous pouvions certainement espérer une plus forte différence par rapport aux premiers résultats observés en phase 2 mais aussi afin de rivaliser avec Dupixent chez les patients ayant des formes plus sévères', souligne Oddo.



'L'essai de phase III ne réplique pas les bons résultats obtenus en phase II et paraît un peu faiblard face d'autres produits biologiques', relève de son côté Jefferies.



'Mais le traitement fonctionne clairement sur la base d'une injection toutes les 12 semaines, avec une efficacité qui s'améliore avec le temps et une bonne tolérance', remarque le courtier américain.



L'amlitélimab agit en modulant le système immunitaire, avec l'ambition d'offrir une efficacité durable et une posologie très allégée ne prévoyant que quatre injections par an.



Grâce à son mécanisme d'action novateur qui vise à normaliser le système immunitaire hyperactif sans détruire les lymphocytes T, il pourrait devenir le premier ou le meilleur traitement de sa catégorie pour toute une série de maladies auto-immunes ou inflammatoires, notamment dans l'asthme ou la maladie coeliaque.



Cet anticorps monoclonal humain, initialement baptisé KI1005, est issu de la recherche de Kymab, une société rachetée en 2021 par Sanofi alors que le candidat venait de franchir une phase IIa. Kymab avait été acquise pour 1,1 milliards de dollars, plus 350 millions de paiements d'étapes potentiels.





Les analystes estimaient que le candidat avait un potentiel de plus de cinq milliards d'euros de ventes annuelles au pic, parce que sa posologie allégée le rendait moins contraignant que les traitements existants. Cet objectif pourrait être modéré par les résultats du jour, même si l'avantage posologique et le succès clinique ne semblent pas remis en cause.



Aux alentours de 10h30, le titre Sanofi chutait de 8,8%, ce qui pesait lourdement sur le CAC 40 (-0,4%) en raison de sa pondération de plus de 5% au sein de l'indice, ce qui en fait sa septième composante la plus importante.





Valeurs associées SANOFI 77,8800 EUR Euronext Paris -9,57%