Sanofi: la FDA approuve le Qfitia contre l'hémophilie

" Cette approbation illustre notre volonté d'innovation et notre détermination à améliorer la prise en charge des maladies rares du sang, " affirme Brian Foard vice-président exécutif Médecine de spécialités chez Sanofi. " Le Qfitlia a le potentiel de transformer sensiblement le paysage thérapeutique de l'hémophilie grâce à une protection efficace contre les saignements, des doses moins fréquentes et une méthode d'administration simplifiée ".

(AOF) - Sanofi (-0,64% à 102,74 euros) annonce que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé le Qfitlia (fitusiran), premier médicament abaissant le taux d’antithrombine pour le traitement prophylactique ou la réduction des épisodes hémorragiques, chez les adultes et enfants à partir de l’âge de 12 ans atteints d’une hémophilie A ou B, avec ou sans inhibiteurs anti-facteur VIII ou anti-facteur IX. Cette approbation repose sur les données des études de phase III Atlas ayant permis d’obtenir une protection cliniquement significative contre les saignements.

