Sanofi: la FDA approuve le Beyfortus développé avec Astrazeneca contre le virus VRS

(AOF) - Sanofi (+0,62% à 94,74 euros) annonce que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé le Beyfortus (nirsevimab-alip) développé avec AstraZeneca pour la prévention des infections des voies respiratoires inférieures dues au virus respiratoire syncytial (VRS). Le groupe précise que lui et son partenaire prévoient de commercialiser Beyfortus sur le marché américain avant le début de la prochaine saison virale (2023-2024). Aux États-Unis, le VRS est la première cause d’hospitalisation des nourrissons de moins de 12 mois.

Le Beyfortus vise les nouveau-nés et nourrissons nés pendant la saison virale ou au début de leur première saison d'exposition au virus, ainsi que les enfants jusqu'à 24 mois qui restent vulnérables à une infection sévère par le VRS pendant leur deuxième saison d'exposition au virus.

" L'approbation d'aujourd'hui est à marquer d'une pierre blanche pour la santé des nourrissons aux États-Unis, après une saison record en termes de circulation du VRS qui a lourdement pesé sur les nourrissons, leurs familles et le système de santé américain ", déclare Thomas Triomphe Vice-Président Exécutif de Sanofi chargé des Vaccins.

" Beyfortus est le seul anticorps monoclonal approuvé pour conférer par immunisation passive une protection sûre et efficace à tous les nourrissons pendant leur première saison d'exposition au VRS . Beyfortus a le potentiel de changer la donne et je suis fier que nous ayons donné la priorité à son développement et soyons désormais en mesure de le mettre à la disposition des familles américaines. "