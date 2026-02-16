 Aller au contenu principal
Sanofi-L'étude sur Beyfortus montre ses bénéfices chez les nourrissons au-delà de la première saison du VRS
information fournie par Reuters 16/02/2026 à 07:04

Sanofi SA SASY.PA :

* L'ÉTUDE SUR BEYFORTUS PUBLIÉE DANS LA REVUE LANCET INFECTIOUS DISEASES MONTRE SES BÉNÉFICES CHEZ LES NOURRISSONS AU-DELÀ DE LA PREMIÈRE SAISON DU VRS

* LA PREMIÈRE ÉTUDE MONTRE QUE LES NOURRISSONS VACCINÉS CONTRE LE VRS PENDANT LEUR PREMIÈRE SAISON AVAIENT MOINS D'HOSPITALISATIONS POUR LE VRS PENDANT LEUR DEUXIÈME SAISON

* L'ÉTUDE A ÉGALEMENT MONTRÉ UNE RÉDUCTION DE 85,9 % DES HOSPITALISATIONS POUR INFECTION DES VOIES RESPIRATOIRES INFÉRIEURES LIÉES AU VRS AU COURS DE LA PREMIÈRE SAISON

Texte original nGNE1c6XCQ Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SANOFI
77,6200 EUR Euronext Paris 0,00%
