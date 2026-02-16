Sanofi-L'étude sur Beyfortus montre ses bénéfices chez les nourrissons au-delà de la première saison du VRS

Sanofi SA SASY.PA :
* L'ÉTUDE SUR BEYFORTUS PUBLIÉE DANS LA REVUE LANCET INFECTIOUS DISEASES MONTRE SES BÉNÉFICES CHEZ LES NOURRISSONS AU-DELÀ DE LA PREMIÈRE SAISON DU VRS
* LA PREMIÈRE ÉTUDE MONTRE QUE LES NOURRISSONS VACCINÉS CONTRE LE VRS PENDANT LEUR PREMIÈRE SAISON AVAIENT MOINS D'HOSPITALISATIONS POUR LE VRS PENDANT LEUR DEUXIÈME SAISON
* L'ÉTUDE A ÉGALEMENT MONTRÉ UNE RÉDUCTION DE 85,9 % DES HOSPITALISATIONS POUR INFECTION DES VOIES RESPIRATOIRES INFÉRIEURES LIÉES AU VRS AU COURS DE LA PREMIÈRE SAISON
