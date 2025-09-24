Sanofi investit 625 millions de dollars dans Sanofi Ventures

Le logo de Sanofi lors de la conférence Viva Technology au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris

(Rpt titre)

Sanofi a annoncé jeudi investir 625 millions de dollars (529,57 millions d'euros) supplémentaires dans Sanofi Ventures, sa branche capital-risque, afin d’accélérer ses investissements dans les biotechnologies et l’innovation en matière de santé numérique.

Le géant pharmaceutique précise dans un communiqué que le fonds restera axé l'immunologie, les maladies rares, la neurologie et les vaccins, en appuyant l'innovation et les opportunités émergentes.

Ce nouvel investissement porte le total des actifs sous gestion de Sanofi Ventures à plus de 1,4 milliard de dollars, selon le communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)