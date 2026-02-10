 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sanofi finalise l'acquisition de Dynavax
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 15:07

Sanofi SA SASY.PA :

* SANOFI FINALISE L'ACQUISITION DE DYNAVAX

Texte original https://tinyurl.com/2p9mncpj Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

SANOFI
82,4100 EUR Euronext Paris +2,64%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank