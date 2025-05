Sanofi: finalisation de l'acquisition du DR-0201 information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Sanofi indique avoir finalisé l'acquisition de DR-0201 (désormais SAR448501), anticorps bispécifique conçu pour cibler et engager des cellules myéloïdes spécifiques afin d'induire une déplétion profonde des lymphocytes B par phagocytose ciblée.



Des données suggèrent que cette déplétion pourrait permettre de réinitialiser le système immunitaire adaptatif, ouvrant la voie à des rémissions durables sans traitement chez des patients atteints de maladies auto-immunes à médiation B résistantes, comme le lupus.



Cette acquisition auprès de Dren Bio est réalisée moyennant un paiement initial de 600 millions de dollars, suivi de futurs paiements potentiels totalisant 1,3 milliard, sous réserve de la réalisation de certains objectifs de développement et de commercialisation.





