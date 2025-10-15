 Aller au contenu principal
Sanofi fait de Montpellier un pôle mondial pour la recherche sur les maladies auto-immunes
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 12:21

Sanofi annonce l'ouverture, à Montpellier, d'un Centre d'Excellence Translationnel dédié aux maladies auto-immunes et inflammatoires, en partenariat avec l'Institut Hospitalo-Universitaire Immun4Cure, le CHU de Montpellier, l'INSERM et l'Université de Montpellier.

Ce centre, premier du genre au niveau mondial, vise à rapprocher recherche fondamentale, essais cliniques et implication précoce des patients pour accélérer le développement de nouveaux traitements.

Houman Ashrafian, vice-président exécutif en charge de la R&D, souligne que cette initiative 'constitue un levier stratégique pour transformer la recherche en immunologie'. Les travaux porteront notamment sur l'arthrite rhumatoïde et le lupus, avec un objectif de premières études cliniques d'ici fin 2026.

Mobilisant plusieurs dizaines de chercheurs, le centre s'appuie sur les capacités de Sanofi en intelligence artificielle, données cliniques et sciences décisionnelles pour concevoir des thérapies plus ciblées.

Ce partenariat public-privé renforce la stratégie d'innovation de Sanofi et confirme le rôle moteur de la France dans la recherche mondiale en immunologie.

