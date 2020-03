Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi et Regeneron veulent tester l'un de leurs traitements contre le coronavirus, rapporte le Wall Street Journal Reuters • 10/03/2020 à 22:44









SANOFI ET REGENERON VEULENT TESTER L'UN DE LEURS TRAITEMENTS CONTRE LE CORONAVIRUS (Reuters) - Sanofi et Regeneron veulent tester l'un de leurs médicaments contre la polyarthrite rhumatoïde comme traitement potentiel du coronavirus apparu en décembre en Chine et qui s'est depuis répandu dans la plupart des régions du monde, rapporte mardi le Wall Street Journal. Le laboratoire français et son partenaire américain comptent lancer rapidement des essais cliniques pour déterminer si ce traitement, le Kevzara, permet de traiter les symptômes d'infection à ce coronavirus, écrit le journal. "L'objectif serait dans les deux prochaines semaines de disposer d'un essai opérationnel et, quelques semaines ou mois après cela, de disposer des données", a dit au Wall Street Journal le directeur scientifique de Regeneron, George Yancopoulos. (version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -1.95% REGENERON PHARMA NASDAQ +0.12%