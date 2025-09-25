Sanofi : enfonce le plancher des 78,8E du 31/07 et 16/09
Le titre risque d'aller chercher bientôt le plancher historique des 72E du 3 mars 2021.
|77,5200 EUR
|Euronext Paris
|-2,49%
