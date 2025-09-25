 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Sanofi : enfonce le plancher des 78,8E du 31/07 et 16/09
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 17:11

Sanofi enfonce le plancher des 78,8E du 31 juillet et du 16 septembre : le titre est sur le point d'enfoncer le support majeur des 77,5E du 29/09/2022.
Le titre risque d'aller chercher bientôt le plancher historique des 72E du 3 mars 2021.

