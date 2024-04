Sanofi en hausse après un accord amiable sur le Zantac

(AOF) - Sanofi (+0,81% à 89,70 euros) annonce avoir conclu en mars un accord de principe avec les avocats des plaignants pour résoudre les litiges portant sur les dommages corporels liés au Zantac en cours dans tous les tribunaux des États américains autres que le Delaware. Selon le groupe, cet accord permettrait de régler jusqu'à environ 4 000 plaintes, soit la grande majorité des affaires restant en suspens dans ces États. Sanofi souligne que l'accord nécessite le consentement des plaignants individuels et prendra un certain temps avant d'être conclu.

"Les communautés médicales, scientifiques et réglementaires ont évalué de manière approfondie les allégations des plaignants" selon lesquelles le Zantac, médicament contre l'acidité gastrique, provoque des cancers et "les ont jugées sans fondement" rappelle Sanofi.

Le groupe souligne qu'il a conclu cet accord non pas parce que les plaintes seraient fondées, mais pour "éviter les dépenses et les distractions permanentes liées au litige". "Aucune concession de responsabilité n'a été faite" conclut-il.

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.