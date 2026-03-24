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Sanofi-Dupixent approuvé au Japon pour le traitement de la pemphigoïde bulleuse
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 07:04

Sanofi SA SASY.PA :

* DUPIXENT APPROUVÉ AU JAPON COMME PREMIER MÉDICAMENT CIBLÉ POUR LE TRAITEMENT DES ADULTES ATTEINTS DE PEMPHIGOÏDE BULLEUSE

* L'APPROBATION AU JAPON REPOSE SUR LES DONNÉES DE L'ÉTUDE PIVOT DE PHASE 2/3 LIBERTY-BP-ADEPT

Texte original nGNEbd3x08 Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)

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