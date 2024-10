Sanofi : données positives sur le Beyfortus

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Sanofi a fait savoir que de nouvelles données confirmaient l'efficacité de son médicament Beyfortus, développé conjointement avec le britannique AstraZeneca, contre les infections dues au virus respiratoire syncitial (VRS) chez les nourrissons et le risque d'hospitalisation. Ces nouvelles données seront présentées lors du congrès 2024 de l'Infectious Disease Society of America (IDWeek 2024) qui se tiendra à Los Angeles du 16 au 19 octobre, a indiqué le groupe pharmaceutique dans un communiqué.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.