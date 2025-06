Sanofi: désignation de médicament orphelin par la FDA information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 08:03









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que son traitement rilzabrutinib obtient la désignation de médicament orphelin aux États-Unis pour le traitement de la drépanocytose.



L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a accordé la désignation de médicament orphelin au rilzabrutinib pour cibler une réduction des crises vaso-occlusives, qui peuvent se produire par inflammation, dans la drépanocytose.



La FDA accorde la désignation de médicament orphelin à des thérapies expérimentales pour traiter des maladies ou des affections médicales rares qui touchent moins de 200 000 personnes aux États-Unis.



Les données précliniques sur la drépanocytose ont été présentées lors de l'ASH 2024 montrant que le rilzabrutinib a aidé à réduire la vaso-occlusion (blocage des vaisseaux sanguins) et l'inflammation chez les souris transgéniques atteintes de drépanocytose.



Karin Knobe, MD, PhD Directeur mondial du développement, Maladies rares a déclaré ' Les personnes atteintes de drépanocytose vivent souvent avec des épisodes de douleur sévère due à des crises vaso-occlusives et d'autres complications qui peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de vie et l'espérance de vie. Il reste un besoin de nouvelles approches thérapeutiques pour répondre à ces expériences en modulant les réponses du système immunitaire qui peuvent contribuer à la pathogenèse de la drépanocytose. '





