Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi confirme vouloir supprimer jusqu'à 1.680 emplois en Europe Reuters • 26/06/2020 à 12:02









PARIS, 26 juin (Reuters) - Sanofi SA SASY.PA : * SANOFI CONFIRME VOULOIR SUPPRIMER JUSQU'À 1.680 EMPLOIS EN EUROPE SUR TROIS ANS (Bureau de Paris)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.39%