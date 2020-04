Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi confirme ses objectifs 2020 après une croissance soutenue au 1er trimestre Reuters • 24/04/2020 à 07:38









SANOFI CONFIRME SES OBJECTIFS 2020 APRÈS UNE CROISSANCE SOUTENUE AU 1ER TRIMESTRE PARIS (Reuters) - Sanofi a confirmé vendredi ses objectifs financiers pour 2020 après avoir bénéficié au premier trimestre de la constitution de stocks liée à la pandémie de coronavirus et du succès de son médicament Dupixent. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de 6,9% à 8,973 milliards d'euros et le résultat net des activités s'est élevé à 2,042 milliards, en hausse de 15,9%. Le bénéfice net des activités par action ressort ainsi à 1,63 euro. "La constitution de stocks dans les circuits de distribution liée à la pandémie de COVID-19 représente environ la moitié de la hausse du chiffre d'affaires au premier trimestre", a expliqué Sanofi dans un communiqué. Parallèlement, le traitement Dupixent contre la dermatite atopique, développé avec l'américain Regeneron, a vu ses ventes bondir de 129,8%, à 776 millions d'euros. Pour 2020, Sanofi continue à anticiper un bénéfice net par action des activités en croissance d'environ 5% à taux de changes constants, "sauf événement majeurs défavorables imprévus". "Sanofi s'attend à ce que l'effet favorable de la pandémie de COVID-19 sur le chiffre d'affaires et le bénéfice net par action des activités au premier trimestre soit en grande partie compensé au deuxième trimestre", précise le groupe. (Blandine Hénault)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris 0.00% REGENERON PHARMA NASDAQ +1.33%