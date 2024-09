Sanofi bondit après des résultats positifs contre la sclérose en plaques

(AOF) - Sanofi (+1,98% à 103,20 euros) caracole en tête du CAC 40 après la publication de résultats positifs pour son produit contre la sclérose en plaques secondairement progressive (SEP-SP). Le tolebrutinib a satisfait au critère d'évaluation primaire de l'étude de phase III Hercules, devenant ainsi "le premier et seul médicament ayant permis d'observer une réduction de l'accumulation du handicap chez des personnes présentant une sclérose en plaques secondairement progressive non active".

Stifel reste à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 111 euros, estimant que le tolebrutinib a le potentiel pour devenir un produit-phare., alors qu'il existe "un besoin médical non satisfait très important" dans le domaine de la SEP.

Selon le broker la SEP-SP "représente environ 15 % de tous les cas de SEP, ce qui, toutes choses étant égales par ailleurs, représenterait alors une opportunité de marché de 3 à 3,5 milliards de dollars": Stifel salue une "véritable victoire" de Sanofi. Le produit est dans le giron de Sanofi depuis le rachat en 2020 de la biotech américaine Principia Biopharma.

La molécule de Sanofi a "allongé le délai avant progression confirmée du handicap chez des personnes porteuses d'une SEP-SP non active", une population "pour laquelle il n'existe actuellement aucun traitement approuvé et qui présente un important besoin médical non pourvu", détaille le groupe dans son communiqué.

"Les traitements actuels contre la SEP, qu'ils soient approuvés ou expérimentaux, ciblent principalement le système immunitaire adaptatif et/ou n'agissent pas directement sur le système nerveux central en vue d'obtenir un bénéfice clinique", précise le laboratoire.

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.