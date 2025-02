Sanofi arrête l'essai clinique d'un candidat-vaccin contre les infections à E.coli

( AFP / LOU BENOIST )

Le géant pharmaceutique français Sanofi a annoncé jeudi l'arrêt d'un essai clinique en phase avancée d'un candidat-vaccin pour prévenir les infections à Escherichia coli faute d'efficacité suffisante.

"Il a été mis un terme à l’étude E.mbrace", à la suite des conclusions d'un comité indépendant de contrôle des données, selon lesquelles "le candidat-vaccin contre les souches E. coli responsables d'infections extra-intestinales, développé par Sanofi et Johnson & Johnson, n’était pas suffisamment efficace pour prévenir les infections invasives à E. coli, comparativement à un placebo", indique Sanofi dans un communiqué.

"Nous sommes déçus que ce vaccin ne présente pas une efficacité suffisante pour justifier la poursuite de l’essai clinique" et "nous allons nous efforcer sans relâche de comprendre les facteurs à l’origine des conclusions du comité", souligne Jean-François Toussaint, responsable monde de la R&D dans les vaccins pour Sanofi, cité dans le communiqué.

À la suite de l’arrêt de cette étude de phase 3, dernière étape permettant d'évaluer l'intérêt thérapeutique d'un médicament avant une éventuelle autorisation de mise sur le marché, le premier laboratoire français a enregistré une charge pour dépréciation avant impôts de 250 millions de dollars dans ses résultats du quatrième trimestre de 2024.

Cette modification va faire passer le bénéfice net par action des activités, indicateur de référence du groupe, de 4,59 euros à 4,44 euros pour 2024, selon les normes comptables IFRS.

En revanche, "les perspectives financières pour 2025 restent inchangées", selon le communiqué.

Sanofi avait conclu en octobre 2023 un accord avec Janssen Pharmaceuticals, une société du groupe Johnson & Johnson, en vue du développement et de la commercialisation du candidat-vaccin.

Lancée en juin 2021 et menée dans plus de 250 sites sur cinq continents, l’étude était dirigée par la branche de recherche et développement pharmaceutique de Janssen Pharmaceuticals qui "continuera d’assurer le suivi des participants inclus dans l’étude en vue d’assurer leur sécurité".

Les patients inclus dans l'étude sont des adultes de 60 ans ou plus.

"Aucun signal de sécurité lié au candidat-vaccin n’a été détecté et, tout au long de l’étude, les investigateurs se sont assurés que les participants qui avaient développé une infection à E. coli reçoivent sans tarder un traitement et des soins", assure Sanofi.