Sanofi: approbation de la FDA dans la pemphigoïde bulleuse • 20/06/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - Sanofi indique que la FDA américaine a approuvé son médicament-phare Dupixent (dupilumab) pour le traitement des adultes atteints de pemphigoïde bulleuse, maladie touchant environ 27.000 adultes aux États-Unis, principalement des personnes âgées.



Se caractérisant par des démangeaisons intenses, des cloques et des lésions douloureuses ainsi qu'un rougissement de la peau, cette maladie peut être chronique et récurrente avec une inflammation sous-jacente de type 2.



L'approbation de la FDA est basée sur les données positives de l'étude pivot de phase 2/3 ADEPT qui a évalué l'efficacité et la sécurité d'emploi de Dupixent par rapport au placebo chez des adultes atteints de pemphigoïde bulleuse modérée à sévère.



Dupixent est désormais approuvé aux États-Unis pour traiter huit maladies distinctes avec une inflammation sous-jacente de type 2, y compris les maladies de la peau, de l'intestin et du système respiratoire qui touchent un large éventail de patients.





