Sanofi: acquisition d'un anticorps auprès de Dren Bio information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 08:10









(CercleFinance.com) - Sanofi fait part d'un accord avec Dren Bio pour lui racheter le DR-0201, un anticorps bispécifique ciblé qui engage les cellules myéloïdes pour la déplétion robuste des lymphocytes B, comme l'ont démontré des études pré-cliniques et cliniques précoces.



'L'agent de déplétion profonde des lymphocytes B de Dren Bio peut potentiellement reprogrammer le système immunitaire', met en avant le géant de la santé, qui voit dans cette acquisition 'un atout supplémentaire pour asseoir son leadership dans la sphère de l'immunologie'.



Sanofi fera l'acquisition du DR-0201 pour un paiement initial de 600 millions de dollars, suivi de futurs paiements potentiels totalisant 1,3 milliard, sous réserve de la réalisation d'objectifs de développement et de commercialisation.



Subordonnée aux conditions de clôture, dont l'approbation des autorités réglementaires, cette transaction qui sera financée par de la trésorerie disponible, devrait être finalisée dans le courant du deuxième trimestre 2025.





Valeurs associées SANOFI 107,8800 EUR Euronext Paris -0,09%