Sanofi a finalisé l'acquisition de Vicebio
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 11:16
Cette acquisition apporte à Sanofi un candidat-vaccin combiné en phase précoce de développement contre le virus respiratoire syncytial (VRS) et le métapneumovirus humain (HMPV), deux virus respiratoires.
Elle renforce également les capacités de conception et de développement de vaccins grâce à la technologie " Molecular Clamp " de Vicebio.
Le candidat-vaccin acquis complète la position de Sanofi dans le domaine des vaccins respiratoires.
Il permet à Sanofi d'offrir un choix élargi aux médecins et aux patients pour la prévention du VRS et du HMPV en ajoutant un vaccin non-ARNm à son pipeline précise le groupe.
Sanofi acquerrait la totalité du capital de Vicebio pour un paiement initial total de 1,15 milliards de dollars, avec des paiements d'étape potentiels jusqu'à 450 millions en fonction des réalisations en matière de développement et de réglementation.
La transaction n'aura pas d'impact significatif sur les prévisions financières de Sanofi pour 2025.
Valeurs associées
|84,7000 EUR
|Euronext Paris
|-1,10%
A lire aussi
-
Elle est sucrée, finement acidulée et vendue "le cul vert" avec ses feuilles: la clémentine corse, qui fête ses 100 ans, est un Petit Poucet face au géant espagnol mais a su trouver sa niche haut de gamme sur le marché français. Issue d'une hybridation mandarine-orange ... Lire la suite
-
Impôt sur le revenu, taxation mesurée sur les entreprises et les ménages les plus riches, baisses des dépenses... Voici les principales mesures du projet de budget de l'Etat pour 2026, examiné jusqu'au 15 décembre au Sénat. Après le rejet très large de ce projet ... Lire la suite
-
Le taux du Livret A pourrait encore baisser début 2026, en raison notamment du ralentissement de l'inflation, mais il reste à voir ce que décidera le gouvernement à l'approche des municipales. Les livrets réglementés, dont le Livret A est le plus connu, voient ... Lire la suite
-
"Il y a de plus en plus de groupes qui se structurent et on passe d'une professionnalisation à une industrialisation des cyberattaquants", souligne un rapport. Le nombre de tentatives de cyberextorsion et le nombre d'auteurs a de nouveau progressé en 2025, les ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer