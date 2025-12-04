 Aller au contenu principal
Sanofi a finalisé l'acquisition de Vicebio
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 11:16

Sanofi annonce la finalisation de l'acquisition de Vicebio.

Cette acquisition apporte à Sanofi un candidat-vaccin combiné en phase précoce de développement contre le virus respiratoire syncytial (VRS) et le métapneumovirus humain (HMPV), deux virus respiratoires.

Elle renforce également les capacités de conception et de développement de vaccins grâce à la technologie " Molecular Clamp " de Vicebio.

Le candidat-vaccin acquis complète la position de Sanofi dans le domaine des vaccins respiratoires.

Il permet à Sanofi d'offrir un choix élargi aux médecins et aux patients pour la prévention du VRS et du HMPV en ajoutant un vaccin non-ARNm à son pipeline précise le groupe.

Sanofi acquerrait la totalité du capital de Vicebio pour un paiement initial total de 1,15 milliards de dollars, avec des paiements d'étape potentiels jusqu'à 450 millions en fonction des réalisations en matière de développement et de réglementation.

La transaction n'aura pas d'impact significatif sur les prévisions financières de Sanofi pour 2025.


Valeurs associées

SANOFI
84,7000 EUR Euronext Paris -1,10%
