Sandoz: le titre monte après le rachat d'une usine à Toulouse information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 15:56









(Zonebourse.com) - Le titre Sandoz signe mercredi l'une des plus fortes progressions de l'indice SMI MID des moyennes capitalisations suisses à la Bourse de Zurich suite à l'annonce du rachat à l'allemand Evotec d'une installation de pointe dans le domaine des biotechnologies à Toulouse pour un montant de 300 millions de dollars en numéraire.



Dans un communiqué, Sandoz explique que cette acquisition, dont les termes restent encore à finaliser, doit lui permettre de profiter du développement du marché des biosimilaires, que le laboratoire évalue autour de 300 milliards de dollars pour les dix prochaines années pour les biosimilaires.



L'usine flambant-neuve de Just-Evotec Biologics, dénommée J.POD, va l'aider à renforcer ses capacités internes à produire ces biosimilaires grâce à une technologie automatisée et rapide, favorisant une production à plus grande échelle de manière efficace et de haute qualité tout en maîtrisant ses coûts.



Depuis juillet 2024, Sandoz bénéficiait d'un accès à long terme à l'usine, en plus de la sécurisation de ses ressources destinées au développement de nouvelles substances actives à partir de 2025. Just-Evotec Biologics, doit aussi l'aider à mettre au point sa technologie de conception et de fabrication continue au sein de l'entreprise.



'Cette nouvelle s'inscrit en ligne avec la stratégie d'Evotec dévoilée en avril consistant à évoluer vers un modèle allégé en actifs et semble être la continuation logique du partenariat stratégique entre les deux groupes, qui dédiait entièrement le site à Sandoz', rappellent les analystes de RBC.



Vers 15h50, le titre Sandoz gagnait 1,6% alors que l'indice SMI MID prenait 0,3%. L'action progresse de presque 30% depuis le début de l'année.







Valeurs associées SANDOZ GROUP 48,010 CHF Swiss EBS Stocks +0,92%