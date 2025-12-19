Sandoz en repli après l'avis à Neutre d'Oddo BHF

(AOF) - Sandoz (-0,91%, à 57,55 francs suisses) recule à la Bourse de Zurich après une note d’Oddo BHF qui a débuté le suivi du titre à Neutre, avec un objectif de cours de 57 francs suisses, contre un cours de clôture de 58,08 francs suisses hier soir. Les analystes estiment que le laboratoire dédié aux médicaments génériques, issu d’une scission d’avec Novartis en 2023, a démontré une certaine solidité de son modèle avec des ventes supérieures à 10 milliards de dollars en 2024.

Oddo BHF pense toutefois que la société dispose d'un profil défensif avec un portefeuille de 1 300 produits génériques et biosimilaires, dans un environnement macro-économique et réglementaire contraint.

Le laboratoire Sandoz dispose actuellement de 11 biosimilaires commercialisés et de 28 actifs en développement. Les biosimilaires sont produits à partir de cellules vivantes. L'entreprise va être exposée directement à la vague d'expiration de brevets de biologiques majeurs attendus entre 2024 et 2032 et à moyen terme cette catégorie devrait générer 30% des ventes du groupe, avec un profil de croissance et de rentabilité structurellement supérieur à celui des génériques.

Pour l'activité génériques, le marché devrait connaître une croissance annuelle de 5% pour dépasser la barre de 700 milliards de dollars à horizon 2034. Le point fort de cette activité selon Oddo BHF est qu'elle génère des volumes récurrents et dispose d'une bonne prévisibilité des cash-flows. En revanche, la concurrence est rude et elle n'échappe pas à une certaine pression sur les prix.

Pour les analystes, la valorisation actuelle du titre Sandoz intègre déjà une partie significative de l'amélioration opérationnelle attendue à court terme, d'où leur avis à Neutre sur l'action.

