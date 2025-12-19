 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sandoz en repli après l'avis à Neutre d'Oddo BHF
information fournie par AOF 19/12/2025 à 11:07

(AOF) - Sandoz (-0,91%, à 57,55 francs suisses) recule à la Bourse de Zurich après une note d’Oddo BHF qui a débuté le suivi du titre à Neutre, avec un objectif de cours de 57 francs suisses, contre un cours de clôture de 58,08 francs suisses hier soir. Les analystes estiment que le laboratoire dédié aux médicaments génériques, issu d’une scission d’avec Novartis en 2023, a démontré une certaine solidité de son modèle avec des ventes supérieures à 10 milliards de dollars en 2024.

Oddo BHF pense toutefois que la société dispose d'un profil défensif avec un portefeuille de 1 300 produits génériques et biosimilaires, dans un environnement macro-économique et réglementaire contraint.

Le laboratoire Sandoz dispose actuellement de 11 biosimilaires commercialisés et de 28 actifs en développement. Les biosimilaires sont produits à partir de cellules vivantes. L'entreprise va être exposée directement à la vague d'expiration de brevets de biologiques majeurs attendus entre 2024 et 2032 et à moyen terme cette catégorie devrait générer 30% des ventes du groupe, avec un profil de croissance et de rentabilité structurellement supérieur à celui des génériques.

Pour l'activité génériques, le marché devrait connaître une croissance annuelle de 5% pour dépasser la barre de 700 milliards de dollars à horizon 2034. Le point fort de cette activité selon Oddo BHF est qu'elle génère des volumes récurrents et dispose d'une bonne prévisibilité des cash-flows. En revanche, la concurrence est rude et elle n'échappe pas à une certaine pression sur les prix.

Pour les analystes, la valorisation actuelle du titre Sandoz intègre déjà une partie significative de l'amélioration opérationnelle attendue à court terme, d'où leur avis à Neutre sur l'action.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

SANDOZ GROUP
57,720 CHF Swiss EBS Stocks -0,62%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 19/12/2025 à 11:07:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank