Sandoz: en recul après son CA du 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 15:33









(CercleFinance.com) - Sandoz recule de près de 4% à Zurich, après la publication d'un chiffre d'affaires de 2,48 milliards de dollars au titre du premier trimestre 2025, stable en données totales et en hausse de 3% à taux de change constants (tcc), en comparaison annuelle.



'Avec des ventes au premier trimestre conformes à nos attentes, nous avons maintenant réalisé quatorze trimestres consécutifs de croissance', souligne Richard Saynor, le CEO du groupe suisse de médicaments génériques et biosimilaires.



Anticipant d'autres lancements majeurs de biosimilaires plus tard cette année, Sandoz continue de s'attendre en 2025 à une croissance de son chiffre d'affaires à un pourcentage 'moyen à un chiffre', ainsi qu'à une marge d'EBITDA core d'environ 21%.





