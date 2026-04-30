Sandisk recule malgré des résultats très au-dessus des attentes
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 23:14
Le spécialiste du stockage flash a dégagé un chiffre d'affaires de 5,95 MdsUSD au troisième trimestre de son exercice 2026, en hausse d'environ 250% sur un an, contre 4,72 MdsUSD attendus par Wall Street. Le bénéfice ajusté par action ressort à 23,41 USD, très au-dessus du consensus de 14,62 USD. La dynamique vient surtout des centres de données, dont les revenus ont progressé de 233% sur un trimestre, portés par la demande en stockage liée à l'intelligence artificielle et par un environnement de prix beaucoup plus favorable.
La rentabilité a suivi le même mouvement, avec une marge brute de 78,4% et un résultat opérationnel non-GAAP de 4,22 MdsUSD. David Goeckeler, le directeur général, a présenté ce trimestre comme un "point d'inflexion", marqué par le basculement vers des marchés à plus forte valeur et par la signature de nouveaux accords pluriannuels avec des clients.
Sandisk a également publié des prévisions supérieures aux attentes, visant un chiffre d'affaires compris entre 7,75 et 8,25 MdsUSD au prochain trimestre, contre 6,62 MdsUSD attendus, et un BPA ajusté de 30 à 33 USD, contre 23,38 USD anticipés. La question centrale porte désormais sur la durabilité de cette envolée des prix et des marges dans un marché NAND historiquement très cyclique.
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