Sandisk prévoit une hausse de ses bénéfices et conclut un accord d'approvisionnement alors que l'IA alimente la demande en matière de stockage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Sandisk SNDK.O a annoncé jeudi des bénéfices et des ventes bien supérieurs aux estimations de Wall Street et a prolongé un important accord d'approvisionnement, profitant d'une hausse de la demande de stockage de données induite par l'intelligence artificielle.

La société de stockage de données a prévu un chiffre d'affaires de 4,6 milliards de dollars pour le troisième trimestre fiscal et un bénéfice ajusté de 14 dollars par action. Ces deux chiffres sont supérieurs aux estimations de 2,77 milliards de dollars et de 4,37 dollars respectivement, selon les données compilées par LSEG.

Sandisk, dont le siège se trouve dans la Silicon Valley, fournit des mémoires de stockage flash, qui sont à la base des disques durs à semi-conducteurs qui contiennent des quantités massives de données dans les centres de données de l'intelligence artificielle. Alors que la pénurie mondiale de puces mémoire s'est surtout concentrée sur la DRAM, le type de puce mémoire plus rapide qui se trouve plus près du processeur d'un ordinateur, l'IA augmente également la demande de stockage flash, a déclaré David Goeckeler, directeur général de Sandisk, à Reuters.

Les grandes entreprises d'IA construisent des centres de données pour ce que l'on appelle "l'inférence", lorsque les modèles d'IA répondent aux questions des utilisateurs, un processus qui nécessite d'alimenter les puces informatiques avec des données stockées. Les prévisions de Sandisk reflètent le fait que ces entreprises sont prêtes à dépenser de l'argent dans un contexte de pénurie de stockage flash pour maintenir leurs projets sur la bonne voie.

"Les clients préfèrent l'offre au prix", a déclaré M. Goeckeler.

Sandisk a annoncé des ventes et des bénéfices ajustés de 3,3 milliards de dollars et de 6,20 dollars par action pour le deuxième trimestre fiscal qui vient de s'achever, ce qui est supérieur aux estimations de 2,64 milliards de dollars et de 3,33 dollars par action, respectivement, selon les données compilées par LSEG.

Sandisk s'approvisionne en puces flash par le biais d'une coentreprise avec Kioxia Corp au Japon.

"Nous disposons au Japon d'une capacité incroyable dans laquelle nous avons investi et continuons d'investir. Nous sommes maintenant engagés pour neuf années supplémentaires", a déclaré M. Goeckeler.

"C'est donc notre plan de capacité pour l'avenir."

Les entreprises ont indiqué qu'elles avaient prolongé leur accord de fourniture jusqu'à la fin de 2034, alors qu'il expirait précédemment à la fin de 2029.