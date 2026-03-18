Samsung vise des contrats pluriannuels de fourniture de puces avec ses principaux clients

Samsung Electronics 005930.KS cherche à conclure des contrats pluriannuels de trois à cinq ans avec ses principaux clients afin de lisser la volatilité de la demande, a déclaré son co-directeur général Jun Young-hyun.

Jun Young-hyun a déclaré que l'industrie des puces entre dans un "supercycle sans précédent", porté par la hausse des investissements dans les centres de données dédiés à l’intelligence artificielle (IA), et que Samsung doit se préparer à "divers scénarios".

"Des inquiétudes existent quant à une possible surchauffe des investissements dans les infrastructures d’IA. En conséquence, nous prévoyons de continuer à saisir les opportunités liées au cycle de l’IA tout en nous préparant à différents scénarios avec prudence", a-t-il déclaré lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires à Suwon, au sud de Séoul.

"Il est désormais extrêmement important pour le secteur des puces électroniques de minimiser les incertitudes commerciales à moyen et long terme et de maintenir un équilibre sain entre l’offre et la demande de mémoire", a ajouté Jun Young-hyun, qui supervise cette activité.

Le passage des contrats actuels, trimestriels ou annuels, à des accords pluriannuels permettrait d’améliorer la stabilité de l’activité en atténuant les pics et les creux d’un secteur volatil, a-t-il précisé.

Jun Young-hyun a déclaré que Samsung s’attendait à ce que la forte demande de puces se poursuive cette année, portée par la vague de l’IA, tout en avertissant que la hausse des prix des puces mémoire pourrait peser sur les expéditions d’ordinateurs et de téléphones mobiles.

"Cependant, des facteurs de risque persistent, notamment les incertitudes liées à l’environnement macroéconomique mondial, telles que les droits de douane et les pressions sur les coûts dans l’activité des produits finis", a-t-il ajouté, faisant référence aux téléviseurs, téléphones et appareils électroménagers.

L'action Samsung Electronics a progressé de 7,5%, surpassant la hausse de 5% du marché global.

(Heekyong Yang et Hyunjoo Jin, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)