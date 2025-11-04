Samsung SDI envisage de fournir des batteries ESS à Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter le contexte, les détails)

La société sud-coréenne Samsung SDI 006400.KS envisage de fournir des batteries ESS (Energy Storage System) à Tesla TSLA.O dans le cadre d'une commande d'une valeur d'environ 3 000 milliards de wons (2,11 milliards de dollars) ou plus.

L'accord, s'il est signé, marquerait la dernière tentative de Tesla de réduire sa dépendance à l'égard de la Chine pour des pièces essentielles. Ces derniers mois, Tesla a conclu des accords avec des entreprises sud-coréennes, Samsung Electronics

005930.KS et LG Energy Solution 373220.KS , pour s'approvisionner en puces et en batteries.

Les fabricants de batteries sud-coréens s'efforcent également de réaffecter les lignes de production de batteries pour véhicules électriques à la production de systèmes de stockage d'énergie, touchés par la suppression des subventions américaines.

Samsung SDI a déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats au début du mois qu'elle avait constaté une forte baisse de la demande de batteries de la part de son partenaire de coentreprise Stellantis STLAM.MI , et qu'elle allait convertir certaines de ses lignes de production de véhicules électriques dans l'État américain de l'Indiana pour fabriquer des systèmes de stockage d'énergie.

Le journal sud-coréen Korea Economic Daily a déclaré lundi que Samsung SDI avait conclu un accord pour fournir à Tesla des batteries ESS sur une période de trois ans.

Tesla n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.