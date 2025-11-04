Samsung SDI en pourparlers avec Tesla pour la fourniture de batteries de stockage d'énergie, les actions montent en flèche

(Ajoute le mouvement de l'action, la réponse du porte-parole de Samsung SDI et le contexte de la conférence téléphonique de Tesla) par Heejin Kim et Hyunjoo Jin

La société sud-coréenne Samsung SDI 006400.KS a déclaré mardi qu'elle était en pourparlers pour fournir des batteries de stockage d'énergie à Tesla

TSLA.O , dans le cadre d'une commande qui, selon les médias coréens, pourrait valoir plus de 3 billions de wons (2,11 milliards de dollars).

Les actions de Samsung SDI ont grimpé de plus de 8 % à la suite de cette nouvelle.

Un tel accord constituerait la dernière initiative de Tesla pour réduire sa dépendance à l'égard de la Chine pour des pièces essentielles, en raison des droits de douane et des tensions géopolitiques.

Ces derniers mois, Tesla a signé des accords avec les sociétés sud-coréennes Samsung Electronics 005930.KS et LG Energy Solution 373220.KS pour s'approvisionner en puces et en batteries.

Les batteries de stockage d'énergie ont une composition chimique similaire à celle des batteries automobiles et sont utilisées pour alimenter des installations telles que les centres de données.

Les fabricants de batteries sud-coréens réaffectent les lignes de production de batteries pour véhicules électriques afin de produire également des systèmes de stockage d'énergie, car ils sont touchés par la suppression des subventions américaines.

Samsung SDI a déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats en octobre qu'il avait constaté une forte baisse de la demande de batteries automobiles de la part de son partenaire de coentreprise Stellantis STLAM.MI , et qu'il allait modifier certaines de ses lignes de production dans l'État américain de l'Indiana pour fabriquer des batteries de stockage d'énergie.

Une source a déclaré à Reuters que Tesla et Samsung SDI discutaient de l'approvisionnement en batteries de stockage d'énergie, tandis qu'une autre personne a déclaré que le volume d'approvisionnement annuel serait de 10 GWh.

Le journal sud-coréen Korea Economic Daily, qui a été le premier à faire état de cet accord potentiel, a déclaré que l'accord de fourniture sur trois ans serait évalué à plus de 3 000 milliards de wons.

Tesla n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Un porte-parole de Samsung SDI a déclaré que l'accord et ses détails n'avaient pas encore été finalisés.

Tesla a déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats en octobre que son activité de stockage d'énergie subissait des vents contraires en raison de l'augmentation de la concurrence et des droits de douane. "Actuellement, toutes les ventes proviennent de Chine et nous continuons à travailler sur d'autres alternatives", avait-elle déclaré.

Les actions de Samsung SDI ont augmenté jusqu'à 8,4 % dans les premiers échanges, réduisant les gains à 4,7 % en milieu de matinée à Séoul.