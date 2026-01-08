Samsung prévoit de tripler son bénéfice pour atteindre un niveau record grâce à l'essor de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Samsung prévoit un bénéfice d'exploitation de 20 mille milliards de wons au quatrième trimestre, contre 6,5 mille milliards de wons un an plus tôt

L'essor de l'IA et l'insuffisance de l'offre font grimper les prix des puces mémoire traditionnelles

Les analystes estiment que la pénurie de puces persistera cette année

Mais la flambée des prix des puces pourrait nuire aux marges de l'activité mobile

(Mise à jour des performances des actions au paragraphe 5) par Heekyong Yang et Joyce Lee

Samsung Electronics 005930.KS a prévu jeudi de multiplier par trois son bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre par rapport à l'année précédente pour atteindre un niveau record, alors que la pénurie de l'offre et l'augmentation de la demande liée à l'intelligence artificielle ont fait grimper les prix des puces mémoire traditionnelles.

Les résultats soulignent la montée en flèche des prix des puces, les fabricants de puces s'efforçant de répondre à la demande de puces de mémoire utilisées dans les serveurs, les ordinateurs personnels et les appareils mobiles pour répondre aux besoins de l'intelligence artificielle.

Le plus grand fabricant de puces mémoire au monde a estimé un bénéfice d'exploitation de 20 mille milliards de wons (13,82 milliards de dollars) pour la période octobre-décembre, dépassant une estimation LSEG SmartEstimate de 18 mille milliards de wons et en hausse par rapport aux 6,49 mille milliards de wons de l'année précédente, comme l'a montré un dépôt réglementaire.

Le bénéfice d'exploitation est un nouveau record trimestriel, dépassant son précédent record de 17,6 mille milliards de wons au troisième trimestre de 2018.

Les actions de Samsung ont clôturé en baisse de 1,6% après avoir augmenté jusqu'à 2,5% pour atteindre un niveau record plus tôt dans la session, les investisseurs récoltant les bénéfices d'un bond de 155% au cours de l'année écoulée.

UNE DEMANDE DE PUCES « FORMIDABLE »

Les principaux fabricants de puces conventionnelles, dont le sud-coréen SK Hynix 000660.KS et Micron Technology MU.O , peinent à répondre à la demande et doivent construire davantage d'usines de fabrication.

« Le monde va avoir besoin de plus d'usines et la raison en est cette nouvelle industrie appelée usines d'IA », a déclaré Jensen Huang, directeur général du principal fabricant de processeurs d'IA, Nvidia NVDA.O .

« Il est bon d'être un fabricant de semi-conducteurs », a-t-il déclaré aux journalistes lors du Consumer Electronics Show à Las Vegas, ajoutant que « la demande est vraiment, vraiment formidable ».

Le marché mondial des DRAM devrait plus que doubler pour atteindre 311 milliards de dollars en 2026 par rapport à l'année dernière, ce qui représenterait près de six fois la taille du marché en 2023, a déclaré Macquarie Equity Research dans une note publiée mardi.

Les puces DRAM sont utilisées dans les serveurs, les ordinateurs et les smartphones pour stocker temporairement des données et aider à faire fonctionner les programmes et les applications de manière fluide et rapide.

Les prix contractuels d'un type de puce DRAM ont augmenté de 313 % au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, selon les données de l'observateur du marché TrendForce.

TrendForce s'attend à ce que les prix contractuels des DRAM conventionnelles augmentent encore de 55 % à 60 % au cours du trimestre actuel par rapport au trimestre précédent.

Samsung, qui est également le premier fabricant mondial de smartphones et de téléviseurs, s'attend à ce que son chiffre d'affaires augmente de 23 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre le chiffre record de 93 000 milliards de wons.

Selon Ryu Young-ho, analyste principal chez NH Investment & Securities, son secteur des semi-conducteurs se taillera la part du lion dans son bénéfice d'exploitation, générant environ 17 000 milliards de wons au quatrième trimestre.

Il s'attend à ce que les prix élevés des mémoires cette année compensent largement la faible croissance de son activité mobile, qui, selon lui, aura du mal à augmenter fortement ses prix pour contrer la hausse des coûts des composants des mémoires.

AUGMENTATION DU COÛT DES MÉMOIRES

Les analystes restent globalement optimistes quant aux perspectives de bénéfices de Samsung et s'attendent à ce que l'offre insuffisante de mémoires persiste jusqu'en 2026, dans la mesure où les investissements dans les centres de données mondiaux augmentent et où la capacité reste limitée.

Toutefois, certains avertissent que la hausse des prix des composants de mémoire pourrait freiner la demande et réduire les marges pour les centres de données, les PC et les smartphones.

L'analyste Seo Seung-yeon de DB Securities prévoit que le bénéfice du quatrième trimestre de l'activité mobile de Samsung devrait diminuer par rapport à l'année précédente en raison de l'augmentation des coûts des composants, tandis que le bénéfice devrait augmenter dans son activité d'affichage grâce aux ventes robustes de la série iPhone 17 de son principal client Apple

AAPL.O .

Le co-PDG de Samsung, TM Roh , qui supervise les activités de Samsung dans les domaines de la téléphonie mobile, de la télévision et de l'électroménager, a déclaré à Reuters que l'impact de la hausse des prix des mémoires était "inévitable" et qu'il n'excluait pas d'augmenter les prix des produits.

PUCES MÉMOIRE DE POINTE

Les analystes ont noté que l'activité de Samsung dans le domaine des mémoires à grande largeur de bande (HBM) est prête à connaître une croissance significative en 2026 à partir d'une base faible en 2025, soutenue par une demande plus forte de la part des clients adoptant des puces personnalisées telles que les unités de traitement tensoriel (TPU) et par les attentes selon lesquelles Samsung obtiendra une part de marché plus importante chez Nvidia.

Jun Young-hyun, co-PDG de Samsung, a déclaré la semaine dernière que les clients de Samsung avaient loué la compétitivité des puces HBM de la prochaine génération de la société, ou HBM4, les citant comme disant que « Samsung est de retour ».

Samsung prévoit de publier des résultats détaillés, y compris une ventilation des bénéfices pour chacune de ses divisions commerciales, le 29 janvier.

(1 $ = 1 446,9800 wons)