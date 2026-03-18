Samsung estime que l'IA sera à l'origine d'une forte demande de puces en 2026, selon un dirigeant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La pénurie de puces mémoire devrait continuer à stimuler la demande, bien que des risques subsistent - exécutif

* Les actions de Samsung ont atteint des niveaux record cette année, en hausse de 5,3 % mercredi

* L'écart salarial entre Samsung et ses concurrents devrait se réduire, selon un haut dirigeant, dans un contexte de mécontentement des syndicats

(Ajout de citations et de détails à partir du paragraphe 2) par Heekyong Yang et Hyunjoo Jin

Samsung Electronics

005930.KS prévoit que la forte demande de puces se poursuivra cette année, stimulée par la vague mondiale d'intelligence artificielle, mais la hausse des prix des puces mémoire pourrait affecter les livraisons d'ordinateurs et de téléphones portables, a déclaré son principal dirigeant mercredi.

"Nous nous attendons à un environnement commercial favorable en raison de la demande croissante d'intelligence artificielle et de la pénurie continue d'approvisionnement en mémoire qui en résulte", a déclaré Jun Young-hyun, vice-président et codirecteur général de Samsung Electronics, qui supervise les activités de la société dans le domaine des puces, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la société à Suwon, au sud de Séoul.

"Toutefois, des facteurs de risque persistent, notamment les incertitudes liées à l'environnement macroéconomique mondial, telles que les questions tarifaires et la charge des coûts dans le secteur des appareils", a-t-il ajouté, faisant référence aux téléviseurs, aux téléphones et aux appareils électroménagers.

Les goulets d'étranglement dans l'offre mondiale de semi-conducteurs résultant de la forte demande pour les opérations des centres de données d'IA ont freiné l'approvisionnement en puces de mémoire pour les industries allant des voitures aux ordinateurs en passant par les smartphones.

Les actions de Samsung ont atteint des niveaux record cette année et ont augmenté de 62 % depuis janvier, surpassant le gain de 34 % du marché sud-coréen plus large .KS11 et ravissant les actionnaires.

Cette performance est due à la pénurie mondiale de puces mémoire , qui a permis à l'entreprise et à ses rivaux, notamment SK Hynix 000660.KS et Micron MU.O , d'augmenter fortement leurs prix. Ces trois entreprises dominent la production mondiale de puces mémoire.

Lors de l'assemblée des actionnaires de l'année dernière, M. Jun s'est excusé que Samsung ait initialement manqué le marché des puces d'intelligence artificielle, ce qui avait entraîné une chute du cours de l'action et des bénéfices, et a tenté d'apaiser les actionnaires frustrés.

La situation s'est toutefois améliorée depuis, les actions de Samsung ayant augmenté de 5,3 % mercredi, après avoir fortement progressé mardi, lorsque le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a déclaré que l'entreprise sud-coréenne produisait les nouvelles puces d'intelligence artificielle de Nvidia .

Les commentaires de Huang ont alimenté les attentes selon lesquelles la division fonderie de Samsung, qui fabrique des puces logiques pour des clients tels que Tesla TSLA.O , Apple

AAPL.O et la division téléphone de Samsung, pourrait être en mesure de se redresser dès l'année prochaine après avoir affiché des milliards de dollars de pertes annuelles ces dernières années, ont déclaré les analystes.

"Les choses ne peuvent pas être meilleures", a déclaré Oh Bong-gyu, un actionnaire de 51 ans, avant la réunion de mercredi, citant la reprise du marché boursier de Samsung. "Mais je suis un peu inquiet au sujet du syndicat de Samsung ( ) et du poids qu'il fait peser sur la direction

Les syndicats de Samsung ont menacé de perturber la production de puces lorsque les membres voteront sur un plan de grève en mai, alors que les employés sont de plus en plus frustrés par l'écart de rémunération avec leurs principaux rivaux.

Jun a reconnu que Samsung était à la traîne par rapport à ses rivaux en termes de compétitivité salariale, car la faiblesse des revenus tirés des puces a entraîné une réduction de la rémunération des performances.

"Toutefois, comme nous avons rétabli la compétitivité de nos produits semi-conducteurs depuis l'année dernière, le paiement des primes de performance a eu tendance à se rétablir, et nous nous attendons à ce que l'écart de compétitivité salariale se réduise", a-t-il déclaré.