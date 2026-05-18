Samsung Electronics et le syndicat prolongent les négociations pour éviter une grève qui menacerait les chaînes d'approvisionnement mondiales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le syndicat annonce que les négociations se poursuivront jusqu'à mardi

* La justice ordonne au syndicat de maintenir la production normale pendant la grève; les actions bondissent

* Les responsables gouvernementaux avertissent qu'une grève pourrait menacer la croissance économique et les exportations

* Le syndicat rejette les pressions en faveur d'un arbitrage et s'engage à ne pas accepter un accord salarial défavorable

(Refonte avec les commentaires d'un responsable et du syndicat sur la prolongation des négociations et mise à jour des cours de l'action aux paragraphes 1, 4 à 7 et 14) par Heekyong Yang et Hyunjoo Jin

Samsung Electronics

005930.KS et son syndicat prévoient de tenir de nouvelles négociations mardi afin d'éviter la plus grande grève de l'histoire du géant technologique, alors que l'on craint qu'un arrêt de travail de plus de 45 000 employés ne frappe l'économie sud-coréenne et ne perturbe les chaînes d'approvisionnement mondiales.

La grève de 18 jours prévue chez Samsung Electronics à partir de jeudi intervient dans un contexte de pénurie mondiale aiguë de puces mémoire, composants essentiels des centres de données d’IA, des smartphones et des ordinateurs portables. Cette pénurie a alimenté la flambée des bénéfices de Samsung et de ses concurrents ces derniers mois.

Les discussions de lundi faisaient suite à l'échec la semaine dernière, d'un premier cycle de négociations menées sous l'égide du gouvernement concernant les salaires et les primes chez le plus grand fabricant mondial de puces mémoire, qui représente près d'un quart des exportations sud-coréennes.

Un représentant syndical a déclaré que les discussions se poursuivraient mardi, ajoutant que le syndicat avait « mené les négociations de bonne foi ».

Park Su-keun, président de la Commission nationale des relations du travail, a également déclaré que les discussions reprendraient mardi après avoir noté que les deux parties restaient très éloignées l'une de l'autre lundi.

Le syndicat a exigé que Samsung supprime le plafond de 50 % des salaires annuels pour les primes et alloue 15 % du bénéfice d'exploitation annuel à une cagnotte de primes partagée entre les travailleurs, et qu'il formalise cela dans les contrats.

Samsung a proposé d'affecter 9 % à 10 % de son bénéfice d'exploitation annuel à une prime si celui-ci dépassait 200 000 milliards de wons cette année, tout en s'en tenant au plafond de 50 % pour le versement des primes, a indiqué le syndicat.

LES ACTIONS EN HAUSSE APRÈS UNE INJONCTION JUDICIAIRE

Pour accroître la pression sur le syndicat, un tribunal sud-coréen a partiellement accédé à la demande de Samsung visant à obtenir une injonction pour empêcher toute action syndicale illégale pendant la grève.

Cette décision signifie que des milliers de travailleurs pourraient être tenus de se présenter au travail en cas de grève afin d'empêcher que certains matériaux et installations de production ne soient endommagés. Environ 47 000 travailleurs ont déclaré qu'ils se joindraient à la grève.

Un porte-parole du tribunal a déclaré que lesdeux principaux syndicats pourraient se voir infliger des amendes de 100 millions de wons (72.000$) par jour chacun s'ils ne se conformaient pas à la décision, tandis que les dirigeants syndicaux pourraient être condamnés à une amende de 10 millions de wons par jour.

Le syndicat a déclaré dans un communiqué que la décision du tribunal ne le dissuaderait pas de mener une grève si les négociations n'aboutissaient pas à un accord, mais s'est engagé à participer sérieusement aux négociations.

Samsung Electronics a refusé de commenter.

L'action Samsung Electronics a grimpé de 6,7 % en début de séance après la décision du tribunal, avant de clôturer en hausse de 3,88 %, dépassant tout de mêmela hausse de 0,31 % de l'indice de référence KOSPI .KS11 .

Les responsables du gouvernement sud-coréen ont exprimé de plus en plus d'inquiétudes concernant une grève, avertissant qu'elle pourrait représenter un risque important pour la croissance économique, les exportations et les marchés financiers.

Le président Lee Jae Myung, ancien avocat spécialisé dans les droits de l'homme et considéré comme à la tête d'un gouvernement favorable aux syndicats, a déclaré lundi dans un message publié sur X que les droits de la direction devaient être respectés au même titre que les droits des travailleurs.

LES PUCES ÉLECTRONIQUES ALIMENTENT LE BOOM DE L'IA

Le Premier ministre sud-coréen Kim Min-seok a déclaré dimanche que le gouvernement envisagerait toutes les options, y compris l'arbitrage d'urgence , pour empêcher une grève.

Une ordonnance d’arbitrage d’urgence, qui peut être invoquée par le ministre du Travail s’il estime qu’un conflit est susceptible de nuire à l’économie ou à la vie quotidienne, interdit immédiatement toute action syndicale pendant 30 jours, le temps que la Commission nationale des relations du travail mène une médiation et un arbitrage.

Le syndicat a déclaré qu'il ne céderait pas aux pressions en faveur de l'arbitrage et qu'il n'accepterait pas d'accord salarial si l'entreprise proposait une offre moins favorable.

Après l'échec des négociations la semaine dernière, les dirigeants de la division puces de Samsung ont exhorté le syndicat à s'abstenir de faire grève, invoquant les inquiétudes soulevées par des clients de semi-conducteurs durement acquis tels que Nvidia NVDA.O , selon les médias.

Les dirigeants ont déclaré que certains clients avaient indiqué qu'ils pourraient temporairement cesser d'accepter les livraisons pendant une grève car ils ne pourraient pas garantir la qualité des produits, selon ces informations, qui citent un participant à la réunion.

Samsung a refusé de commenter cette affaire.