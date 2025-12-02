Samsung dévoile son premier téléphone multi-pliant, alors que la concurrence s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Heekyong Yang

Samsung Electronics 005930.KS a dévoilé mardi son premier smartphone multi-pliant, dans le but de renforcer sa position dans un secteur du marché de la téléphonie où la concurrence devrait s'intensifier.

Le lancement du Galaxy Z TriFold marque la volonté de Samsung de renforcer sa position dans un segment où les rivaux chinois gagnent du terrain, même si les analystes estiment que le prix élevé et les défis de production signifient que les appareils pliables sont susceptibles de rester une catégorie de niche pour l'instant.

Le Galaxy Z TriFold est proposé au prix d'environ 3,59 millions de wons (2 440,17 $) et se déploie en un écran de 253,1 millimètres (10 pouces), en utilisant trois panneaux. Il est près de 25 % plus grand que le dernier modèle pliable Galaxy Z Fold 7 de Samsung.

Le nouveau modèle, produit en Corée du Sud, sera mis en vente dans le pays le 12 décembre et sera déployé en Chine, à Singapour, à Taïwan et aux Émirats arabes unis dans le courant de l'année. Le lancement aux États-Unis est attendu dès le premier trimestre de l'année prochaine.

L'appareil est doté de la plus grande batterie des modèles phares de Samsung et prend en charge la charge super rapide qui permet au téléphone d'atteindre 50 % de sa capacité en 30 minutes.

Selon les analystes, le premier appareil à pliage multiple de Samsung est plus susceptible d'être une vitrine de la nouvelle technologie qu'un produit phare à volume élevé, étant donné le stade précoce de la forme à pliage multiple et les défis liés à l'augmentation de la production.

"Le trifold est un produit de première génération, et c'est la première fois qu'un design trifold est commercialisé, il est donc difficile de voir Samsung produire de gros volumes à ce stade", a déclaré Ryu Young-ho, analyste principal chez NH Investment & Securities.

Il a noté que si la gamme Galaxy Z Fold de Samsung a atteint sa septième génération avec une maturité de produit et des structures de coûts plus faibles, "le trifold pourrait encore être confronté à des problèmes d'exhaustivité ou de durabilité", d'où l'importance pour l'entreprise d'évaluer d'abord comment le marché réagit.

Alors que la concurrence sur le marché des smartphones pliables devrait s'intensifier, le Chinois Huawei ayant lancé le premier téléphone pliable en trois directions en septembre dernier et Apple AAPL.O devant sortir son premier téléphone pliable l'année prochaine, les analystes ont déclaré que les prix élevés et les limites de la production de masse sont susceptibles de freiner le secteur.

Selon Counterpoint Research, les appareils pliables devraient représenter moins de 2 % du marché total des smartphones cette année et moins de 3 % en 2027.

Les données de Counterpoint Research montrent que la part de Samsung sur le marché des smartphones pliables a grimpé à 64 % au troisième trimestre, contre 9 % au trimestre précédent. Cette forte variation reflète l'étroitesse du marché, qui fluctue chaque trimestre en fonction du calendrier de lancement des nouveaux produits.

Le cabinet prévoit que le marché des smartphones pliables connaîtra une croissance de 14 % cette année, suivie d'une croissance annuelle de l'ordre de 30 % en 2026 et 2027, Apple étant sur le point d'entrer dans le segment. (1 $ = 1 467,0900 wons)