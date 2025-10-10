 Aller au contenu principal
Samsung condamné par un jury américain à 445,5 millions de dollars pour des brevets sur les communications sans fil
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 19:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte et les demandes de commentaires aux paragraphes 2 à 5) par Blake Brittain

Un jury fédéral de Marshall, au Texas, a estimé vendredi que Samsung Electronics 005930.KS devait au propriétaire de brevets Collision Communications près de 445,5 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir enfreint des brevets liés aux normes de communication 4G, 5G et Wi-Fi.

Le jury a déclaré que les ordinateurs portables, les smartphones Galaxy et d'autres appareils sans fil de Samsung enfreignaient quatre brevets de Collision. Ce verdict est l'un des nombreux verdicts à neuf chiffres en matière de violation de brevets dont Samsung a fait l'objet ces dernières années devant le même tribunal de Marshall, au Texas.

Les porte-parole et les avocats des deux entreprises n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La société Collision, basée à Peterborough, dans le New Hampshire, a poursuivi Samsung en 2023 pour violation de brevets liés à l'amélioration de l'efficacité des réseaux sans fil. Collision a déclaré dans l'action en justice que les brevets provenaient de recherches menées par l'entreprise de défense BAE Systems BAES.L , qui n'est pas impliquée dans l'affaire.

Samsung a nié ces allégations et affirmé que les brevets n'étaient pas valables.

