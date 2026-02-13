 Aller au contenu principal
Samsonite, société cotée à Hong Kong, vise une double cotation aux États-Unis
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 13:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Recherche d'une cotation aux États-Unis pour accroître la liquidité

Le calendrier de la double cotation n'est pas encore déterminé

Le produit de la vente servira à financer les opérations, les dépenses d'investissement et d'éventuelles acquisitions

(Ajout de détails sur le plan de cotation, contexte aux paragraphes 3-4, 8-10)

Le fabricant de bagages Samsonite

1910.HK a déclaré vendredi qu'il cherchait à obtenir une double cotation sur une bourse américaine afin d'accroître son exposition aux investisseurs sur d'autres marchés et d'augmenter les liquidités aux États-Unis.

Le propriétaire des marques de bagages American Tourister et Tumi a déclaré que la cotation potentielledépendrait du marché mondial et d'autres conditions.

Il a précisé que le nombre d'actions de dépositaire américain qui devraient être émises dans le cadre de la cotation ne dépasserait pas 9,97 % du nombre total d'actions.

Le prix d'émission des actions ne devrait pas être inférieur de plus de 15 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action avant la signature de l'accord de prise ferme pour la cotation, a ajouté la société.

Une double cotation aux États-Unis rendrait les actions de la société plus accessibles aux investisseurs américains et internationaux et augmenterait le volume global des transactions sur ses actions, a déclaré Samsonite .

Le calendrier et les modalités de la double cotation n'ont pas encore été déterminés, a précisé la société, qui demande également l'approbation des actionnaires.

Le produit de la cotation potentielle sera utilisé pour couvrir les frais d'exploitation, les dépenses d'investissement, le remboursement de la dette et le financement d'éventuelles acquisitions, a indiqué la société.

En 2024, la société cotée à la bourse de Hong Kong a déclaré qu'elle envisageait une double cotation. Les États-Unis seraient le lieu probable de cette cotation, avait alors rapporté Reuters, citant deux personnes au fait de la situation.

Samsonite a également envisagé une opération de rachat au début de l'année 2024 et a eu des discussions avec des conseillers et des investisseurs.

La demande refoulée de nouvelles cotations et une solide réserve de sociétés privées très en vue, telles que SpaceX d'Elon Musk, préparent le terrain pour ce qui pourrait être une année exceptionnelle pour le marché américain des offres publiques initiales .

Valeurs associées

SAMSONITE GROUP
2,121 EUR Tradegate -2,17%
