Samse: recul de 6% du CA semestriel en comparable information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 15:10









(Zonebourse.com) - Samse affiche pour les six premiers mois de 2025, un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros, en progression de 4,6% (-6,3% à périmètre comparable) en raison de l'impact des enseignes VM, LNTP et Cominex, entrées dans le périmètre début mai 2024.



Cet effet de périmètre a gonflé le CA de l'activité négoce qui a atteint 814 millions (+7,4% à périmètre réel et -6,4% en comparable), tandis que celui de l'activité bricolage a diminué de 5,8% à 191 millions, dans un marché également en contraction.



Dans un environnement économique incertain, Samse déclare 'intensifier ses efforts pour soutenir sa dynamique commerciale tout en optimisant les moyens nécessaires à l'exploitation pour s'adapter à un marché en retrait depuis plusieurs trimestres désormais'.





Valeurs associées SAMSE 151,000 EUR Euronext Paris +1,00%